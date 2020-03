Bartek Kasprzykowski odpowiada kpiącym z jego maseczki: "Dużo zdrowia dla wesołych kolegów, co śmieją się z HISTERII LEMINGÓW"

Andy 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Czy już mamy zakaz śmiania się z kogoś? Celebryci mają to do siebie, że jak ich podziwiasz to jesteś ok, zaś jak się z nich śmiejesz to jesteś wrogiem. Gdyby tak dbał o bezpieczeństwo jak próbuje to przedstawić to zgoliłby brodę, przez którą wirus łatwiej się przenosi. Inna sprawa, że odpowiedź pana Kasprzykowskiego na śmiechy panów z budowy była ... na poziomie fundamentów.