Wojciech Mann wbija szpilę rządowi: "Powinni skorzystać z pomocy służb mundurowych i OPORNYCH doprowadzić do urn?"

Co powinien zrobić szef dużej partii politycznej w sporym kraju, aby, nie bacząc na stan epidemii i ludzi hospitalizowanych oraz objętych kwarantanną, utrzymać termin wyborów prezydenckich bez zmian: a) skorzystać z pomocy służb mundurowych i opornych doprowadzić do urn; b) ogłosić zwycięstwo wybranego kandydata bez zawracania sobie głowy opinią obywateli; c) wykupić sobie bilet w jedną stronę dokądkolwiek i uzyskać zgodę odpowiednich organów na wykorzystanie go - czytamy na oficjalnym profilu dziennikarza.