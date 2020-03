Wojciech Mann zadebiutował na Facebooku i Instagramie! Szykuje też kanał w serwisie YouTube…

Grażynka 45 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

W sumie fajnie. Sama nie jestem fanką, ale nawet po komentarzach pod pudelkowymi artykułami widać, że wiele osób go ceni i słucha tego co ma do powiedzenia w sprawie muzyki więc jest szansa, że kanał wypali. Sama regularnie oglądam recenzje m. in. z kanału Tomasza Raczka. Wygląda na to, że ludzie "starych mediów" mogą z sukcesem odnaleźć się w necie.