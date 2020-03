Wojciech Mann ostro o polsatowskim kabarecie: "Z jeszcze większą ŻENADĄ obserwowałem ryczącą ze śmiechu widownię"

imiennik 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jakby to ująć - mamy takich widzów jakie media sobie ulepiły. Pan Wojtek zrobił się zgorzkniały lekko ale ma prawo i swoje lata, wszystko podlega zmianom. Ale to nie znaczy że skoro słucham do dzisiaj Pink Floyd czy Phila Collinsa to mam coś przeciw disco polo tym bardziej że nie słucham. "bogactwo" programowe jest takie że możemy klikać i biegać po programach omijając je. Nie lubię czegoś to nie słucham czy nie oglądam. A malkontentem dzisiaj można szybko zostać na emeryturze co widać po wypowiedziach. Jeżeli społeczeństwo nie nauczy się dystansu do mediów a każde z nich manipuluje, kłamie, przekręca, wytwarza emocje, znajduje sensacje - w zależności od mocodawcy i jego zaplecza politycznego no i oczywiście poziomu piszących w większości niskiego. Tak działa propaganda polityczna, medialna i mamy już jej skutki. Bowiem każdy nawet bardzo oczywisty fakt jest często zmanipulowany medialnie i tylko zdrowy rozsądek pozwala poruszać się w tym świecie. Szczerze bym się na miejscu pana Wojtka tak wylewnie nie podjął krytyki, bo ani ona konstruktywna ani rzeczowa. Tak w ogóle trzeba zauważyć w mediach całą masę samozwańczych znawców lepszych od innych - zaczyna mnie zastanawiać ta tendencja i z czego ona wynika?