Jerzy Owsiak ma koronawirusa

doPanaOwsiaka 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Żadne państwo na świecie nie ma wystarczających zasobów do walki z pandemią. To jest sytuacja ekstraordynaryjna. Od lat przelewałem (bo w przyszłym roku już tego nie zrobię) kwoty wielokrotnie przekraczające średnią krajową na WOŚP. Panie Owsiak, nie jest Pan inny od tych, których Pan krytykuje. Psychiatria dziecięcia po pierwsze nie jest w chwili obecnej przepełniona, po drugie nie leżą tam dzieci, które mają zagrożenie życia, w związku z czym wypożyczenie łóżek na oddział covidowy, tam gdzie mamy zagrożenie życia powinno być bezsprzeczne. Po co Pan to robi? Co Pan zyska na pustych łóżkach? Po co ta prywatna zemsta, tak nisko Pan już upadł?