Owsiak nie odda łóżek z psychiatrii dziecięcej szpitalom "covidowym": "Fundacja nie powinna w podstawowych zadaniach ZASTĘPOWAĆ PAŃSTWA"

Marek 5 min. temu

W Polsce służba zdrowia już dawno przestała istniec. Lekarze wola bawić się w prywatę bo mają więcej kasy za to. Nie winie nikogo o to kto ile zarabia bo zawsze było to niesprawiedliwe. Ludzie którzy robią czarna robotę tak naprawdę nie są doceniani. zawsze wspieram WOŚP ale dla mnie Owsiak nie powinien po żadnej stronie politycznej stawać. Duży plus za to co robią dla polskich szpitali i polskiej gospodarki. Rząd też powinien kupować i wspierać co polskie. I też jestem za tym by te łóżka pozostały tam gdzie byly wtedy potrzebne. Polacy poradzą sobie z tą "pandemia" powinni na jakiś czas zablokować 500 + by państwo jakoś się odkulo