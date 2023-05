Dorota Gardias ścięła włosy. Udana metamorfoza? (FOTO)

Dorota Gardias jest jedną z najbardziej znanych pogodynek w Polsce. Gwiazda, która od lat związana ze stacją TVN, bez wątpienia jest jedną z najładniejszych osób w telewizji. Nic więc dziwnego, że została zaproszona do wzięcia udziału w rozbieranej sesji dla Fundacji Projekt Kobiety. Jak sama stwierdziła nigdy wcześniej nie miała tak odważnego zdjęcia.

Dorota Gardias w nowej fryzurze

Dorota Gardias znana jest z zamiłowania do zmian. Na głowie prezenterki widniały już przeróżne kolory czy strzyżenia. Po etapie dłuższych włosów, które nie do końca spodobały się wszystkim fanom, przyszedł czas na ostre cięcie. W ostatnim poście na Instagramie Dorota pochwaliła się nową fryzurą. Gwiazda wykonała u siebie modne w tym sezonie strzyżenie, tzw. "mixie", czyli krótkie postrzępione włosy z dłuższymi bakami. Taka fryzura nie pasuje do każdej osoby, ale u 42-latki sprawdza się idealnie. Nagranie na Instaramie podpisała jedynie angielskimi hasztagami "oops" i "shorthair".