Dorota Gawryluk RZADKO pokazuje męża. Małżeństwo jest razem od ponad 30 lat. "To on jest złotem" (FOTO)

Dziennikarka sporadycznie nawiązuje w sieci do swojej rodziny. I tak na przykład przy okazji tegorocznego Dnia Matki pochwaliła się zdjęciem z nastoletnią córką Marią . Dziewczyna stała jednak tyłem do obiektywu, więc nie wiadomo, czy jest podobna do sławnej mamy.

Kim jest mąż Doroty Gawryluk?

Moja krótka wizyta na Podlasiu pod koniec tygodnia miała charakter nie tylko służbowy, ale też prywatny, sentymentalny, który przywołał wspomnienia… Zwłaszcza, że obchodzę właśnie 31 rocznicę ślubu. Mąż jest z Hajnówki. Znów doświadczyłam tego co wtedy, gdy przyjechałam tu pierwszy raz. Gościnności i otwartości. Dlatego w trudnych chwilach dla regionu wspieram go całym sercem - pisała Gawryluk w czerwcu na Instagramie.

Ile dzieci ma Dorota Gawryluk?

Gwiazda Polsatu pilnie strzeże prywatności swojej i bliskich. Jednak zdarza jej się wspomnieć o mężu. Tak mówiła o Jerzym Gawryluku w wywiadzie dla "Gali": Mąż jest silny, inaczej na pewno bym go zadręczyła. Z nas dwojga to ja jestem w centrum uwagi. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. W naszym związku to on jest złotem.