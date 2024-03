Dorota Gawryluk zdradza, czy jej córka uczęszcza na lekcje religii: "Nie wyobrażam sobie tego"

Jsihs 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

U MNIE W MIEŚCIE WOJ.LUBELSKIE PROBOSZCZ PROWADZI CO NIEDZIELĘ MSZĘ DLA DZIECI I TO TRZEBABY BYŁO ZOBACZYĆ NA ŻYWO. TEŻ WCZEŚNIEJ NIE CHODZIŁAM DO KOŚCIOŁA, ALE NA ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA POSZLIŚMY Z CÓRKĄ I TO BYŁ SZOK. NA MSZY ŚPIEWA ZESPÓŁ DZIECIĘCY Z GRĄ NA GITARZE I KLAWISZACH, PROBOSZCZ WYCHODZI NA ŚRODEK KOŚCIOŁA, WOŁA DZIECI I OPOWIADA IM O BOGU. GRA NA GITARZE I ŚPIEWA. TEGO NIE DA SIĘ OPOWIEDZIEĆ SŁOWAMI. WSZYSCY SĄ W SUPER NASTROJACH, JEST ŚMIESZNIE, DZIECI MÓWIĄ TO CO MYŚLĄ. NA KONIEC JEST BLOGOSŁAWIEŃSTWO. DZIECI BIEGNĄ POD OŁTARZ I PROBOSZCZ KAŻDEGO BLOGOSŁAWI NA CZOLE. CZEKAMY 15 MINUT. WSZYSTKO JEST TAK PIĘKNE, ŻE AŻ PŁAKAĆ SIĘ CHCE. KTO TEGO NIE WIDZIAŁ I NIE POCZUŁ, TO MI PRZYKRO. SZKODA MI, ŻE TEGO WCZEŚNIEJ NIE ODCZUŁAM. TO JEST COŚ CZEGO NIE MA W TYM BEZNADZIEJNYM ŚWIECIE WOKOŁO.