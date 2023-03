Tak wygląda mąż Doroty Gawryluk. Z Jerzym związana jest od ponad 30 lat!

Dorota Gawryluk bliżej znana jest widzom Polsatu z prowadzenia głównego pasma "Wydarzeń". Od 2018 roku jest dyrektorką pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat . Swoją karierę zaczynała w latach 90. jako reporterka, a z czasem zaczęła prowadzić "Informacje" oraz "Polityczne graffiti". W latach 2004-2007 opuściła stację, by móc prowadzić "Wiadomości" w TVP1. Jednak szybko wróciła do rodzimej telewizji.

Dorota Gawryluk i jej mąż Jerzy

Boska opieka i ciągła praca nad związkiem. I jeszcze szczęścia, nie wszyscy je mają. Dla mnie rodzina to jest istota i najważniejsza rzecz w życiu, ale miałam też szczęście, że trafiłam na partnera, który to rozumie i myśli tak samo jak ja. Jeśli z obu stron jest ta sama postawa, że to dla nas najważniejsze, to o to dbamy. I nawet jeśli zdarzają się trudniejsze okresy, to jesteśmy ze sobą - powiedziała.