Dorota Masłowska TRAFIŁA DO SZPITALA! Dzień po premierze płyty... "W piątek pękała mi trochę głowa, w sobotę pękła dosłownie"

Dorota Masłowska trafiła do szpitala. Dzień po premierze nowej płyty

Niedługo po premierze płyty Dorota Masłowska ogłosiła w mediach społecznościowych, że uległa pewnemu wypadkowi, który zakończył się hospitalizacją. We wpisie wyznała, że do zdarzenia doszło podczas biegania, gdy pod jej nogi wpadł rozpędzony pies. Konieczna była interwencja lekarska, której pamiątką jest selfie ze szpitalnego łóżka.

Aleksandra Terpińska twierdzi, że nie ma wypadków. Jeśli tak, to nie wiem, do czego podświadomie dążyłam, chyba żeby być noszoną na rękach, a potem leżeć sobie wśród zieleni. Zieleni, utyskiwań ludzi luźnych, pikania aparatur i skrzypienia crocsów. Plusy: bardzo długo funkcjonowałam wczoraj pod pochlebnym kryptonimem "kobieta lat ok. 30". Dopóki lekarka, która robiła mi tomografię, nie powiedziała: "o, akurat słuchałam wczoraj pani płyty! Tzn. nie skończyłam". Ja: nie podobała się pani? Lekarka: "Powiem dyplomatycznie: nie skończyłam". Oprócz tego i że SBM-owe bobasy znowu ob***ły mnie od stóp do głów (na szczęście robię to wszystko w kombinezonie przeciwbobasowym), jestem niebotycznie szczęśliwa.