Dorota Naruszewicz opisuje SAMOTNĄ WALKĘ z koronawirusem: "Nikt mnie nie sprawdzał, nie zadzwonił, sanepid cisza"

Kwarantanna 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Może jak było 100 chorych dziennie to było do ogarnięcia ale jak jest 12000 to już chyba nie? Maja specjalnie ludzi zatrudniać aby sprawdzać czy ktoś siedzi na kwarantannie?! Lepiej niech zatrudnia do odbierania telefonów w przychodniach albo do laboratoriów gdzie robione są testy bo ja np czekam już 7 dzień na wynik a siedzę już 10 dzień w domu. I co..powiedzą ze zgubili test jak innym ludziom czy ze pozytywny a tak naprawdę tez zgubili. Paranoja.