Dorota Szelągowska chwali się nowym tatuażem projektu PIĘCIOLETNIEJ CÓRKI! (FOTO)

Dorota Szelągowska w świadomości wielu Polaków bez wątpienia funkcjonuje jako naczelna rodzima ekspertka od aranżacji wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi od lat dzieli się z rodakami wnętrzarskimi inspiracjami, zarówno w kolejnych programach TVN, jak i na swoim instagramowym profilu. Celebrytka dość aktywnie działa w sieci, nie ogranicza się jednak do pokazywania obserwatorom wyłącznie ujęciami zaprojektowanych przez siebie wnętrz. Na profilu Szelągowskiej nie brakuje także relacji z jej codziennych perypetii, w tym na przykład kadrów z zagranicznych podróży.

Dorota Szelągowska pochwaliła się tatuażem. Rysunek zaprojektowała jej córka

Jak widzimy na nagraniu, przyjaciółka Szelągowskiej zdecydowała się na rysunek w postaci różnokolorowych esów-floresów. Sama celebrytka podeszła do sprawy nieco bardziej dosłownie. Co ciekawe, okazuje się, że w wymyśleniu wzoru Szelągowska mogła liczyć na pomoc jednej ze swoich pociech. Jak zdradziła, projekt jej najnowszego tatuażu to dzieło jej pięcioletniej córki, Wandy.