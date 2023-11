Dorota Szelągowska chwali się zdjęciem z ODROSTAMI i BEZ MAKIJAŻU. Fani komentują: "Szczęście bije na odległość..." (FOTO)

Dorota Szelągowska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w Polsce. Projektantka swoją naturalnością i optymistycznym podejściem do życia sprawiła, że od lat zarówno ona, jak i programy, które prowadzi, cieszą się niesłabnącą sympatią wśród telewidzów.

Córka Katarzyny Grocholi aktywnie udziela się również w mediach społecznościowych. Na Instagramie Szelągowska pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami, a zebrała ich całkiem pokaźne grono. Obserwatorzy szczególnie doceniają naturalność projektantki, która w przeciwieństwie do większości gwiazd nie wstydzi pokazywać się swojej "domowej wersji. Teraz poszła na całość.

Zobacz także: Dorota Szelągowska opowiedziała o nałogu, relacji z mamą i stosunku do TVP!

Dorota Szelągowska chwali się zdjęciami z odrostami i bez makijażu

Dorota Szelągowska postanowiła skorzystać z zakończenia sezonu nagrań do telewizyjnych produkcji i udała się na zasłużony wypoczynek. Na Instagramie projektantki pojawiły się dwie fotografie: jedna przedstawia 43-latkę w wersji sauté, a druga pustą plażę, na której wypoczywa. Szelągowska w żartobliwy sposób powiązała miejsce swojej destynacji ze zdjęciem bez makijażu.

Bez makijażu, ale za to z odrostami. Szelągowska po sezonie - zupełnie jak plaża na drugim zdjęciu, choć przypuszczam, że plaża nie jest aż tak szczęśliwa. Ściskam Was najmocniej - napisała.

Post Doroty Szelągowskiej natychmiast stał się obiektem licznych komplementów ze strony jej fanów. Internauci, którzy szczególnie doceniają naturalność projektantki i jej dystans do swojego wyglądu, dostrzegli, że 43-latka "bez całej tej otoczki" sprawia wrażenie naprawdę szczęśliwej.

Wygląda Pani znacznie młodziej bez makijażu, piękna kobieta; pięknie wyglądasz! Szczęście bije na odległość. Pięknie … co tam odrosty, za to jaki błysk w oku; Po co makijaż, można być szczęśliwym bez całej tej otoczki; Dorotka nawet bez makijażu jest urocza — czytamy w komentarzach.