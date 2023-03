Dorota Szelągowska doświadczała ataków paniki w "Pytaniu na śniadanie": "Prowadziłam na NAJMOCNIEJSZYCH DAWKACH"

Dorota Szelągowska szczerze o prowadzeniu śniadaniówki. Źle to wspomina

W ramach wywiadu w podcaście "WojewódzkiKędzierski" Szelągowska wróciła myślami do czasów, gdy pojawiała się w paśmie śniadaniowym konkurencji. Prowadzenie programu z Tomaszem Kinem wspomina dość smutno, co ma związek z atakami paniki , których wówczas doświadczała. Jak twierdzi, rola gospodyni formatu wymagała od niej najmocniejszych dawek leków przeciwlękowych.

To były normalne czasy. To był 2006 r. Ja byłam tam przez chwilę. To były wtedy najgorsze momenty moich ataków paniki, więc ja prowadziłam na wszystkich możliwych lekach przeciwlękowych, bo stwierdziłam, że to jednak trzygodzinny program. Prowadziłam na najmocniejszych dawkach - wspomina.