Dorota Szelągowska kiedyś była głęboko wierząca. Dziś mówi wprost: "Na pewno NIE JESTEM KATOLICZKĄ"

Wiara chrześcijańska, to nie religia katolicka. Chrześcijanie nie mogą wróżyć, używać homeopatii,ćwiczyć jogę itp, bo to wiąże się z że zła duchowością. W jodze ważna rzeczą jest medytacja. To nie jest chrześcijańskie, to tak, jakbyś nie wierzył w Boga, który dał nam Jezusa, tylko w coś zupełnie innego. Podobnie z lekami homeopatycznymi. Trzeba poczytać o co w nich tak naprawdę chodzi. To wszystko otwiera drzwi do złego świata duchowości, demonów. A potem człowiek odczuwa niepokój wręcz straszny. Trzeba bardzo uważać w co wierzymy i co robimy.