Dorota Szelągowska ostro o wierze: "NIE ZGADZAM SIĘ z założeniami katolicyzmu! Wyznaję miłość i dobro"

W ostatnich latach można zauważyć odwrót od kościoła katolickiego, a zjawisko to dotyczy też i celebrytów. Zdarzają się co prawda przypadki odwrotne w postaci Wojciecha Modesta Amaro , jednak zauważalna większość ochoczo deklaruje, że nauczyła się przeżywać swoją wiarę w Boga samodzielnie, bez pośrednictwa Kościoła. Do tego grona dołączyła teraz Dorota Szelągowska , która przy okazji Objawienia Pańskiego opowiedziała, jak praktyka religijna wygląda w jej przypadku.

Wiara, nadzieja i miłość [są dla mnie ważne]. Ale zdecydowanie nie jest to wiara katolicka. Nie z powodu afer w kościele, pedofilii, poszczególnych księży, czy powiązania kościoła z państwem. Po prostu nie zgadzam się z wieloma założeniami katolicyzmu - to nie są rzeczy, z którymi można dyskutować - kościół katolicki, jak każdy inny to przede wszystkim zbiór zasad, które obowiązują wyznawców. Tu mamy między innymi: zakaz antykoncepcji, in vitro, medycyny chińskiej, akupunktury, jogi, związków jednopłciowych oraz wyrażony kilkukrotnie przez głowę kościoła stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej.