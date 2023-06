Dorota Szelągowska gorzko o starzeniu się: "Mam poczucie, jakbym stała się przezroczysta"

Anka 46 min. temu zgłoś do moderacji 41 9 Odpowiedz

W pełni rozumiem to, o czym mówi. Natura jest cholernie niesprawiedliwa. Jeśli tylko facet nie dorobił się brzucha, w miarę o siebie dba, ćwiczy - po 40. jest mega atrakcyjny, zmarszczki dodają mu uroku, nierzadko seksapilu. U kobiety nie idzie to niestety w tę stronę. Jasne, można być super zadbaną, w dobrej kondycji, atrakcyjną. Ale najczęściej w domyśle - "jak na swój wiek". Co młodość, to młodość. Też się boje starzenia, nie chcę być przezroczysta.