Dorota Szelągowska nie do poznania! Wystylizowała się na Japonkę: "Kryzys wieku średniego" (FOTO)

Dorota Szelągowska należy do grona najbardziej lubianych osobowości medialnych w kraju. Odbiorcy uwielbiają jej charakterystyczne poczucie humoru i chętnie czerpią ze wskazówek wnętrzarskich, którymi dzieli się m.in. w programie "Totalne remonty Szelągowskiej" . Niezłym źródłem wiedzy na temat codziennych poczynań 34-latki są jej media społecznościowe, pełne anegdotek i rozważań na tematy różnej maści. Jakiś czas temu Dorota zaprezentowała swoim obserwatorom proces powstawania nowego tatuażu , który zaprojektowała... jej pięcioletnia córka.

Dorota Szelągowska poleciała do Japonii. Czekało ją tam wiele atrakcji

Zamiłowanie do projektowania i urządzania wnętrz to tylko jedna z pasji Doroty. Gwiazda dała się poznać fanom także jako zapalona i żądna przygód podróżniczka. W niedzielę Szelągowska zaprezentowała obserwatorom nakręconą podczas pobytu w Japonii "ruchomą pocztówkę". Wyraziła także swoją miłość do miasta Kioto, w którym miała okazję stacjonować wraz z przyjaciółką, Małgorzatą Molską. Okazuje się, że panie mogły liczyć w odległym zakątku świata na wiele atrakcji.