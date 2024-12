Dorota Szelągowska komentuje przejście Darka-stolarza do Polsatu. "Trzymam za niego kciuki"

Darek Wardziak , znany jako Darek-stolarz z programów Doroty Szelągowskiej , zdecydował się przejść do Polsatu. Już niedługo zobaczymy go u boku Eli Romanowskiej w programie "Nasz nowy dom" . O jego transferze poinformowała stacja w specjalnym komunikacie.

Swoją przygodę z telewizją rozpoczął w 2014 r. w programie "Dorota was urządzi". Przez 4 sezony prowadził i realizował meble we własnym programie "Darek solo" i tym samym pomagał realizować wnętrzarskie plany oraz marzenia bohaterów. Realizował również kącik w "Dzień dobry TVN". Regularnie współtworzył także programy: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Polowanie na kuchnie", "Polowanie na mieszkanie", "Domowe rewolucje" oraz "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Jednak ten etap ma już zamknięty. Teraz czeka go wielki transfer do Polsatu, gdzie będzie mógł realizować najciekawsze i najbardziej śmiałe projekty - czytamy.