Tak wygląda żona Darka Wardziaka. Stolarz z programu Doroty Szelągowskiej pochwalił się ukochaną (ZDJĘCIA)

Jednak to nie jedyna telewizyjna aktywność Dariusza Wardziaka . Prowadzi on również swój własny program "Darek solo", w którym pomaga bohaterom przekształcić ich wnętrza w wymarzone przestrzenie. Na swojej stronie internetowej, Darek opisuje siebie jako "projektanta mebli z ogromną pasją tworzenia".

Mimo że nie wiele wiadomo na temat prywatnego życia Dariusza, to jest on aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go już ponad 150 tysięcy osób. Dariusz z chęcią dzieli się z internautami swoimi doświadczeniami z pracy, zdjęciami z wakacji, a także wspólnymi fotografiami z żoną.

Tak wygląda żona Darka Wardziaka

Dariusz Wardziak od wielu lat jest w szczęśliwym związku z Katarzyną . Kobieta również pojawiła się w jednym z odcinków programu "Darek solo". Co więcej, Katarzyna co jakiś czas "przejmuje" konto Dariusza na Instagramie.

Kochani dziś nietypowo, ponieważ tu Kasia, żona Darka, do was się zwraca. DAREK ma dziś urodziny, a korzystając z okazji, iż za chwilę na parę godzin utknie w samolocie, to proszę Was o życzenia urodzinowe dla niego. ZRÓBMY MU NIESPODZIANKĘ - pisała kiedyś z okazji urodzin męża.