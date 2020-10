Dorota Szelągowska MIAŁA WYPADEK na planie nowego programu. "Nie mogłam chodzić, UMIERAŁAM"

Anka 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ona ma raczej ciężki charakter i nie piszcie mi Blagam głupot o silnych ,zdecydowanych,inteligentnych kobietach,których mężczyźni nie doganiają.Jeżeli jestes ciężka we współżyciu to kazdy się odsuwa wcześniej czy później a inteligencja ,pewność siebie nie maja nic do tego.To bzdura i głupie tłumaczenia samej siebie!