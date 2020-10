"Uchachana" Dorota Szelągowska promuje nowy program w obliczu doniesień o trzecim rozwodzie (ZDJĘCIA)

W 1. sezonie widzowie programu poznają dziesięć osób, które na co dzień poświęcają się dla innych. Metamorfoza ich domów lub mieszkań będzie prezentem od ich bliskich. Odcinki programu mają obfitować we wzruszenia, nieoczekiwane zwroty akcji i niespodzianki. Trochę tak, jak życie samej prowadzącej, która - jeśli wierzyć informacjom "Super Expressu" sprzed kilku dni - złożyła właśnie papiery rozwodowe i czeka na pierwszą rozprawę. Sama Dorota Szelągowska nie skomentowała rewelacji tabloidu.

Szelągowska: "Byłam asystentką Magdy Mołek"

Nie rozumiem bardzo wielu ludzi, którzy szukają zrozumienia u swoich fanów lub w jakiś innych miejscach. Ja myślę, że mogę świadczyć o sobie: tym, jaka jestem i tym, co robię, i to się staram robić każdego dnia. Natomiast starałam się nigdy nie mówić rzeczy, które są prywatne, które ocierają się o intymność. A to też dlatego, że ja mam z kim o tym rozmawiać. I to jest bardzo fajne. Nie jestem psychologiem. Ja remontuję, mogę poopowiadać o remontach - podsumowała Szelągowska.