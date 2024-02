Dorota Szelągowska opowiada o zmaganiach z zaburzeniami lękowymi. "Wyjście za drzwi było problemem"

Szelągowska jest jedną z nielicznych gwiazd, które nie mają oporów, by w mediach społecznościowych pokazywać się od tej "prawdziwej strony", bez makijażu, całkowicie saute. Nie inaczej było i tym razem. Projektantka wnętrz przebywa obecnie na urlopie w Tajlandii. To właśnie stamtąd opublikowała swoje zdjęcie w naturalnym wydaniu , którym zobrazował niezwykle osobisty post.

Na zdjęciu prezentuję Wam czyste szczęście - takie wiecie, ze skórą napięta od słońca i słonej wody, piegami i poczuciem, że to jest dobra chwila. Ale jako że uznaję, iż to medium powinno też czasem nieść jakiś przekaz, to teraz zwracam się do tych wszystkich dla których scrollowanie instagrama jest jednym z niewielu okien na świat, bo nerwica lękowa zamknęła ich w domu - rozpoczęła.