Niesamowite życie uczuciowe Doroty Szelągowskiej: trzy śluby i rozwody, dwójka dzieci i miliony na koncie

Może Wy mi doradzicie co robić.. Chciałam wysłać moją 3 latke od września do przedszkola, a ja od wakacji miałam pójść do pracy. Przez ten krótki czas moją córką miala opiekować się teściowa. Niestety, z racji tego że aktualnie nie posiadam zaświadczenia o zatrudnieniu to corka nie dostała się do przedszkola. Koszt prywatnego to dla nas za dużo- prawie 900 zł miesięcznie. Końcem maja będzie rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli. Szukam na już jakiejkolwiek pracy, aby zostać zatrudnioną przed następną rekrutacją i zwiększyć córce szanse w razie wolnych miejsc. Teściowa obiecała zająć się dzieckiem, gdy my będziemy pracować, choć chyba niezbyt chętnie co oczywiście rozumiem:/ I teraz pytanie-czy można przedstawic zaswiadczenie o zatrudnieniu, które będzie trwało od tak krótkiego czasu? ( jeśli oczywiście uda mi się coś znaleźć na juz).