Dorota Szelągowska podpadła fanom. Zdjęcie z wakacji wywołało burzę. "Warto to robić własnemu dziecku?" (FOTO)

Dorota Szelągowska puszcza dymka na wczasach

Niezależnie od autora widać, że jest całkiem ekstra. Wrzucam, bo mój feed wieje pustką, a telefon zostawiony w kącie pokrył się pajęczyną. Jestem beznadziejną influencerką, co jest odwrotnie proporcjonalne do endorfin w mojej głowie. Ściskam Was najmocniej - dopisała.

I rzeczywiście na zdjęciach gwiazda wydaje się być szczęśliwa i zrelaksowana. Internauci nie byliby jednak sobą, gdyby nie przyczepili się do pewnego szczegółu. Wielu osobom nie spodobało się to, że na ostatnim zdjęciu Dorota Szelągowska pozuje z papierosem w ręku.

Dorota Szelągowska w ogniu krytyki

A po co ten papieros?; No ta faja trochę psuje klimat; Ten pet to mi nie pasuje niestety, może czas o tym pomyśleć pani Dorotko. Dzieci na pewno by się bardzo ucieszyły; Warto to robić własnemu dziecku? - czytamy w komentarzach.