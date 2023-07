TYLKO NA PUDELKU: Dorota Szelągowska komentuje, czy poprowadzi "Dzień dobry TVN"!

W czwartkowy poranek show biznes został obudzony newsami Super Expressu na temat listy potencjalnych kandydatek, które mają być brane pod uwagę do poprowadzenia Dzień Dobry TVN w miejsce m.in. Małgorzaty Rozenek i Agnieszki Woźniak-Starak. Podano trzy nazwiska: Martynę Wojciechowską, Katarzynę Bosacką i Dorotę Szelągowską. Zwróciliśmy się do każdej z nich prośbą o skomentowanie doniesień.

Dorota Szelągowska mocno o propozycji pracy w "Dzień Dobry TVN"

Szelągowska nie owija w bawełnę. Ekspertka od wystroju wnętrz natychmiast ucięła wszelkie spekulacje, deklarując, że w żadnym razie nie planuje wstawać wraz z pianiem koguta do telewizji.

Wyssane [z palca], że bardziej nie można. Właśnie się dowiedziałam z waszej strony o tym. (…) Mało jest w życiu rzeczy tak pewnych jak to, że nie będę prowadzić "Dzień Dobry TVN" - napisała do redakcji Pudelka.

Co z Martyną Wojciechowską? Zobaczymy ją w "Dzień Dobry TVN"?

Wojciechowska tymczasem postanowiła odnieść się do spekulacji na forum swojego instagramowego profilu. W przeciwieństwie do Doroty Martyna zdaje się podchodzić do całego tego zamieszania z pewnym zaciekawieniem.

Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących "Dzień Dobry TVN". Co Wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo! - pisze z przymrużeniem oka Martyna, publikując zdjęcia swojej stylówki z telewizji sprzed dobrych parunastu lat.

Katarzyna Bosacka komentuje. Poprowadzi "Dzień Dobry TVN"

Jako ostatnia plotki skomentowała Katarzyna Bosacka, która ma za sobą wieloletnią współpracę z TVN-em. Również i ona nie zaprzeczyła, jakoby miała w najbliższym czasie zasilić szeregi Dzień Dobry.

Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki! - czytamy w opublikowanym przez dziennikarkę poście.

Szykuje się nam ciekawa ekipa?

