TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Ohme przejdzie do Polsatu?! Pracownik stacji zdradza szczegóły: "Miała już spotkanie"

Wygląda na to, że Małgorzata Ohme nie zasypia gruszek w popiele. Dziennikarka ledwie co pożegnała się z "Dzień Dobry TVN", a ponoć już szykuje się do przejścia do konkurencji. Pracownik Polsatu zdradził, jakie są plany stacji wobec Ohme. Brzmi ciekawie?