Dorota Szelągowska pokazała się CAŁKOWICIE BEZ MAKIJAŻU. "Lepiej wyglądałam 10 lat i 10 kilogramów temu" (WIDEO)

Basia 22 min. temu

Jest pani bardzo piękna naturalnie ! Gdyby nie ten „ potencjał” to nie pomoże żaden puder róż doczepy srepy….Jest Pani „ jeszcze” mloda ma ładną cerę duże ładne oczy piękne zęby ładny kształt i owal twarzy drobną budowę ciała i prawidłowe proporcje więc….jak się zrobi ładny makijaż to wtedy jest super i to faktycznie pomaga w ładnym wyglądzie / co widać na żal obrazku/ ! Jednak jeśli już się ma „ wiek” to nawet po,operacji med est nie wygląda się ładnie i młodo ! Może lepiej ale nie MŁODO! PO szyi po rękach głosie ruchach coraz wolńiejszych mniej „ zwiewnych” ect widać że młodość już minęła ! Pani jeszcze to nie grozi więc makijaż pomaga i to bardzo! Mnie się jednak Pańi podoba i „tak ja tak „!!!! Życzę Pani sukcesów i zdrowia!