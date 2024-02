Dorota Szelągowska pozuje z nowym UKOCHANYM! (FOTO)

Do niedawna na próżno było szukać na portalach plotkarskich informacji o obecnym życiu uczuciowym Doroty Szelągowskiej. Prawda wyszła na jaw, gdy projektantka wnętrz udzieliła wywiadu, w którym to w pośredni sposób zdradziła, że jest w związku i razem z córką i partnerem przeprowadziła się do mieszkania w kamienicy.

[...] Przeprowadziłam się z dużego apartamentu do 70 metrów w kamienicy. Mieszkam z partnerem i córką. Przydałoby się 10 metrów więcej, ale nie narzekam. Lubię sobie dziś mówić: jest cudownie! I uśmiechać się do tego, co mam - wyznała podczas wywiadu dla "Twojego Stylu".

We wtorek za pośrednictwem instagramowej relacji Szelągowska opublikowała wspólne zdjęcie z ukochanym, który obdarowywał ją całusem w czoło. Wspomnianą fotografię opatrzyła jakże uroczym i dosadnym komentarzem: "Nie narzekam. Serio".

Dorota Szelągowska pokazała partnera i wyznała prawdę o swoim związku

W walentynki na profilu Doroty pojawił się wpis poświęcony przemyśleniom dotyczącym zarówno jej zdrowia psychicznego, jak i szczęścia wynikającego z bycia w udanym związku.

Walentynki - święto miłości i chorych psychicznie. Świętuję więc podwójnie i wcale nie drwię. Tyle, że to, iż można szczęśliwie żyć z nerwicą lękową, wiedziałam już dawno, a o szczęśliwych związkach prawie nic. Tyle, co o zderzaczu hadronów - czyli, że żadnego dotąd nie zbudowałam. Ale życie potrafi zaskoczyć, więc już jakiś czas w tym zaskoczeniu trwam, i to jest jak najbardziej ok - napisała na Instagramie.

W swojej wypowiedzi Szelągowska wspomniała także o negatywnych refleksjach, jakie towarzyszyły jej podczas zeszłorocznych walentynek. Jak sama wyznała, wynikało to z niedoświadczenia szczęśliwej miłości.

Drugie zdjęcie wklejam dla przypomnienia zeszłego roku - strasznie pod nim wtedy psioczyłam na to święto. Że jeszcze gorsze niż sylwester. Jakby co, w tym roku sylwester też był udany. Życzę więc Wam, nieważne kogo kochacie i czy to jest odwzajemnione, szczęśliwe, mądre czy skazane na niepowodzenie od startu, żebyście nigdy nie zapominali o miłości do siebie, a reszta się ułoży. Sprawdzone info. Love - podsumowała.

