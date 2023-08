Dorota Szelągowska wraca pamięcią do rozwodu z Adamem Sztabą. "NAJBARDZIEJ BOLESNY moment w moim życiu"

Dorota Szelągowska szczerze o najtrudniejszych chwilach w życiu

Dekoratorka wnętrz po raz drugi zaszczyciła obecnością studio Żurnalisty. Pretekstem do rozmowy z Dorotą Szelągowską była niedawno wydana przez nią książka "Miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle". Stanowi ona swego rodzaju podsumowanie czterdziestu lat życia, które jednocześnie stają się przepustką do rozpoczęcia nowego etapu. Po wyznaniu na temat wielokrotnego złego traktowania, jakiego doświadczyła gwiazda , Żurnalista dopytywał o jej największe międzyludzkie zderzenie z życiem.

Najbardziej bolesnym momentem w moim życiu był mój drugi rozwód. To był rozwód po 11 latach życia, pożegnanie ze statusem quo, z całym dotychczasowym życiem, z przyjaciółmi...11 lat życia i to bardzo ważnych, takich, kiedy dorastasz, kształtujesz się. (...) Myślę, że to było takie moje największe zderzenie z innymi ludźmi, ze światem, jak on wygląda - odpowiedziała szczerze Szelągowska.