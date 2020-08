Dorota Szelągowska wspomina rozpad związku z Adamem Sztabą: "Zupełnie niepotrzebnie wzięliśmy ślub"

Ppppp 23 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Znam wiele par którym się nie układa. Ona zachodzi w ciążę niby przypadkiem, przeczuwając, że on chyba chce się rozstać. On niezadowolony ale nie zostawi jej z dzieckiem. Biorą ślub. On nieszczęśliwy i ma gdzieś rodzinę bo się na to nie pisał. Ona zdziwiona, że on nie kocha, nie pomaga, nie interesuje się 8 siedzi w pracy od rana do nocy a przecież dziecko miało wszystko uratować. Przepis na rychły rozwód gdy dziecko ma kilka lat.