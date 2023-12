Dorota Wellman i Marcin Prokop rozprawiają o Szymonie Hołowni w śniadaniówce. "Nie chcę wchodzić w TAJEMNICE marszałka..."

My odzyskaliśmy korytarze, a społeczeństwo prawo do informacji. To nie jest nasze widzimisię, że biegamy, bo mamy takie potrzeby. Nie. To jest potrzeba demokracji. Marszałek Hołownia przywrócił wszystko to, co było przed rokiem 2015 - powiedziała Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej".