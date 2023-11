Marcin Prokop ŻARTOBLIWIE podsumowuje polityczny awans Szymona Hołowni: "Dostałem propozycję pracy. Okazało się, że nie mam kwalifikacji"

Krzysiek 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Macie te swoje nowe platformetskie rządy, że już zapowiedzieli, że od przyszłego roku po kolei będą wycofywać auta na paliwa, zeby jeździć docelowo tylko elektrycznymi autai, których koszt najtańszego to 200 tys zł, (czy kogoś z Was będzie na to auto stać???). I sukcesywnie chcą wprowadzać kupowanie żywności na kartki. Cofamy sie do czasów PRL-u, a nawet do czasów średniowiecza! Bo bogaci będą jeździć elektrycznymi autami bo będzie ich na to stać (pozostałe osoby za jakis czas wcale nie będą mogły jeździć autami na paliwo). Tego chcieliście? A jedzenie bogaci po cichu będą i tak sobie jedli na jakiś swoich balach, zjazdach integracyjnych, czy na wczasach na Karaibach itp. Ich będzie stać na wszystko i wszystko będą mieli pod dostatkiem. A Wy będziecie głodować i jeść robaki albo korzonki z ziemii. A w tv będą biadolić, że kryzys. Dla nich kryzysu nie będzie! Zaraz Tusk znowu oglosi kryzys i będzie wyprowadzał kasę z OFE (zabrał tą kasę, do zus-u przekazał bo na emeryturę nawet nie mial) i podniósł wiek emerytalny.