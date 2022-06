Dorota Wellman podsumowuje swoje małżeństwo: "To tak, jakby mieszkać z czarownicą i wampirem w jednym domu"

Dorota Wellman i Krzysztof Wellman od ponad 30 lat wiodą małżeńskie życie. Dziennikarka nie ma w zwyczaju ujawniać szczegółów z życia prywatnego, wielokrotnie podkreślając, że daleko jej do bycia aktywną celebrytką. Co więcej, znana twarz programu "Dzień dobry TVN" nie posiada nawet własnego konta na Instagramie.

W myśl powiedzenia "co za dużo, to niezdrowo" Dorota Wellman twierdzi, iż wystarczająco często pojawia się w telewizji i nie ma potrzeby dodatkowo szerzyć swojego wizerunku w internecie. W związku z tym rzadko mamy okazję dowiedzieć się czegokolwiek na temat życia dziennikarki i jej męża Krzysztofa, który na co dzień zajmuje się fotografią.

Inspiruje mnie mój mąż, który dzielnie znosi to, jaka jestem, a to nie jest łatwe. To tak, jakby mieszkać z czarownicą i wampirem w jednym domu. Naprawdę, to jest trudne. Wellman kiedyś powiedział: "Pamiętaj, jeśli przyjdzie ci do głowy, taki kretyński pomysł, żeby zostać prezydencką, nigdy nie będę twoją pierwszą damą". Myślę, że miał rację - powiedziała.