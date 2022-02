Dorota Wellman wyjaśnia, dlaczego nie ma profilu na Instagramie

Ada 49 min. temu zgłoś do moderacji 71 1 Odpowiedz

Szacun dla. naszych piłkarzy! Odmówili grania z Rosją w barażach. FIFA i UEFA nie mają honoru. Jedyne na co było stać FIFA, to żeby rozegrać ten mecz na neutralnym gruncie zamiast w Moskwie. Bardzo dobrze że nasi piłkarze nie zamierzają bandytom podawać ręki i stać na baczność przy ich hymnie. Nawet jak dostaniemy za to karę i będzie walkower - trudno. Trzeba mieć jakieś zasady.