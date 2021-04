Dorota Wellman dosadnie o celebrytach: "Nie inspirują NIKOGO DO NICZEGO"

Muzycy 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Czy ktos moze powiedziec brzozowskiemu rafalkowi, ze zaniżył totalnie poziom programu jaka to melodia.. Nie ma tam już prawdziwych gwiazd oprócz jednostkowych rzadkich przypadków, to nikt tam nie umie śpiewać same wyjusy, w przedszkolu tak śpiewają a czasem nawet lepiej!! Janowski zrobił się zbyt zrozumiały i protekcyjny, ale przynajmniej była jakość, bo to co teraz to wielkie dno!!!