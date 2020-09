Dorota Wellman marzy: "Chciałabym zrobić program z ISTOTNYMI TREŚCIAMI, ale nie w formie "Perfekcyjnej pani domu""

Dorota Wellman swoją karierę w telewizji zaczynała od prowadzenia magazynów o kulturze. Dziennikarka recenzowała książki, zachęcała do oglądania dobrych filmów i spektakli. Kiedy zaczęła przygodę z telewizją śniadaniową, dała się poznać jako prowadząca, która nie poprzestaje na powierzchownych rozmowach o miałkiej treści . Także jako "gospodyni" "DD TVN" Wellman stara się poruszać również te bardziej "poważne" tematy. Dziennikarka głosi też otwarcie swoje poglądy, udziela się w różnych akcjach i wspiera kobiety.

Wellman chciałaby wykorzystać swój potencjał i możliwości, jakie daje obecność w telewizji o ogromnych zasięgach, by pomóc kobietom w rozwiązywaniu ich życiowych dylematów. Prowadząca "DD TVN" w rozmowie z magazynem "Zwierciadło" stwierdziła, nie chciałaby ograniczać się do pouczania kobiet w tematach prowadzenia domu czy dbania o siebie. Wellman marzy się format, w którym poruszane byłyby tematy faktycznie ważne dla kobiet. Snując tego typu marzenia, Wellman wbiła przy okazji szpilkę koleżance, której kariera zaczęła się od pouczania, jaką ściereczką należy szorować wannę, by odpowiednio błyszczała.