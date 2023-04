Dorota Wellman wraca do pamiętnego wywiadu z Piotrem Kraśko: "MÓGŁ NIE PRZYJŚĆ"

Gość 30 min. temu zgłoś do moderacji 47 6 Odpowiedz

Uważam że Kraśko to największy błąd TVN. Za to co zrobił powinien wylecieć na zbity pysk. A tak pokazali, że są równi i równiejsi jak w partii rządzącej, choć tak ich krytykują. Błędy Kraśki to nie przypadkowe potknięcie ale perfidne łamanie prawa, uważał się za kogoś lepszego, kogo przepisy dla zwykłych zjadaczy chleba nie obowiązują. Niestety towarzystwo wzajemnej adoracji i tyle w temacie. Pozdrawiam. A dla Wellman brawa !!!