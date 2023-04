Niezręczny moment w "Dzień Dobry TVN". Dorota Wellman INTERWENIOWAŁA po słowach Andrzeja Sołtysika!

Sobotni, świąteczny odcinek " Dzień Dobry TVN " poprowadziło wyjątkowo aż 7 osób . Było to chyba zbyt duże nagromadzenie różnych osobowości, ponieważ po wyemitowaniu jednego z wywiadów w studio najpierw padło dość niezręczne pytanie , a później wybuchła ożywiona dyskusja . Sytuację starała się ratować Dorota Wellman .

Niezręczny moment w "Dzień Dobry TVN"

Odcinek niemal w całości poświęcono Wielkanocy i towarzyszącym jej tradycjom . Nie zabrakło też wywiadów ze znanymi i lubianymi. Anna Kalczyńska rozmawiała z Mikołajem Reyem , a Damian Michałowski miał okazję przeprowadzić bardzo osobisty wywiad z Robertem Lewandowskim . I to właśnie po tej audycji w studiu padło dość niezręczne pytanie.

Co sądzicie o formie Lewandowskiego? – zapytał tuż po wyemitowanej, wyjątkowo intymnej rozmowie z Lewandowskim Andrzej Sołtysik .

Najprawdopodobniej prezenter nawiązał do ostatniego meczu, który FC Barcelona przegrała 0:4. Prowadzący postanowili jednak ratować sytuację i nie dopuścić do "sporu".

Na to Filip Chajzer chwycił za szklankę z wodą, co Skórzyński szybko zauważył. Zażartował do Sołtysika, żeby uważał, bo chyba szykuje się śmigus dyngus. Niezręczną sytuację udało się w końcu zażegnać Wellman, która stwierdziła, że dyskusja o formie Lewandowskiego nie jest na ten moment najistotniejsza...