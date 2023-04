Tymczasem w "Dzień Dobry TVN": Filip Chajzer podnieca się na wizji "kąpaniem baby w czekoladzie"... Dojrzałe?

Zbliża się Wielkanoc, więc " Dzień Dobry TVN " odwiedza coraz więcej ekspertów kulinarnych . Goście udzielają rad, jak ugotować idealne jajka, co powinno znaleźć się w koszyczku czy jak udekorować świąteczne ciasto. I tak było ostatnim razem, gdy mistrz cukiernictwa dzielił się z widzami sposobami na świąteczną babę . W rozmowie nie brakowało (niestety) podtekstów ...

Filip i baba - niesmaczne żarty prowadzącego

Gość "Dzień dobry TVN" zdradził widzom sposób na przygotowanie wilgotnej i pełnej smaku baby wielkanocnej . Zwrócił przy tym uwagę na to, jak ważną rolę odgrywają dekoracje . Prowadzący, Filip Chajzer , postanowił sam zająć się ozdabianiem ciasta.

Musisz chwycić ją i odwrócić do góry nogami – instruował prezentera mistrz cukiernictwa.

Dzisiaj powiem wam, że to słownictwo jest na granicy – próbowała opanować sytuację.

Małgorzata Ohme nie wytrzymała i złapała się za głowę. Wprost zaapelowała do mężczyzn, by przestali mówić o babie, a skupili się na cieście: Słuchajcie, nie mogę tego słuchać, co wy gadacie. Mówimy ciasto, nie baba, okej?