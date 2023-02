Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: "Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie. CZĘSTO NIESPRAWIEDLIWIE"

Filipowi Chajzerowi kontrowersje nie są obce. Niejedno ma jednak na sumieniu

Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze i hejcie. Tak tłumaczy negatywne komentarze

Filip wiesz, jakby jest Filipem Chajzerem i jak się już urodził, to był Chajzerem i cokolwiek by nie zrobił, to i tak generuje też kontrowersyjne opinie. Często niesprawiedliwie . Myślę, że każdego to dotyka, ale myślę, że coraz mniej. Ja mam mniej hejtu, ale ostatnio mam wrażenie, że więcej - argumentuje.

Im wyższa jest twoja popularność, to nawet nie zauważasz tego w kontekście swojego życia, tylko zauważasz to w kontekście hejtu. Każde nasze zachowanie jest oceniane. Głównie negatywnie. Mnie jest to łatwiej zrozumieć, ale nie mówię, że mnie to nie dotyka. Mnie jest łatwiej to zrozumieć, że nie jest to historia o nas, a o ludziach, którzy to piszą - tłumaczy.