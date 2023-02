Dorota Wellman wspomina rozmowę z mężczyzną zakażonym HIV: "Ludzie ZAMARLI, bo uważali, że się zaraziłam"

Dorota Wellman wspomina wywiad z osobą zakażoną HIV. "Podałam mu rękę i ludzie zamarli"

Ostatnio Dorota Wellman pojawiła się na okładce najnowszego wydania magazynu "Replika". Dziennikarka udzieliła także pismu obszernego wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o wsparciu, które od lat okazuje społeczności LGBT+. W rozmowie z Tomaszem Piotrkowskim Wellman zdradziła na przykład, że wychowała się w domu pełnym tolerancji, a rodzice wpoili jej, by z szacunkiem i ciekawością podchodziła do ludzkiej różnorodności. Takie same wartości dziennikarka starała się także przekazać swojemu synowi. Jak podkreśliła, w jej otoczeniu zawsze znajdowały się przedstawiciele różnych wyznań, ras czy właśnie społeczności LGBT+ i jej potomek był do tego przyzwyczajony, a dziennikarka wraz z mężem zawsze chętnie odpowiadali na zadawane przez syna pytania.

W rozmowie Wellman wypowiedziała się również na temat rodziców osób LGBT+, odtrącających swoje dzieci, nie ukrywając, że podobna postawa jest dla niej kompletnie niezrozumiała, czy zachwalała Piotra Jaconia, który od jakiegoś czasu opowiada w mediach o transpłciowej córce. Dziennikarz "Repliki" zapytał także Wellman o jej dziennikarskie doświadczenia związane z przedstawicielami społeczności LGBT+. W odpowiedzi gwiazda TVN powróciła pamięcią do rozmowy z mężczyzną zakażonym wirusem HIV, którą przeprowadziła lata temu. Jak przyznała, wówczas był to pierwszy tego typu wywiad w Polsce.

W naszym programie wiele lat temu pojawił się gej z Anglii zakażony wirusem HIV. To była pierwsza tego typu rozmowa - z osobą, która z wirusem żyje, leczy się, funkcjonuje, ma partnera. Pierwszy raz w naszej telewizji otwarcie powiedział on: "Tak się stało. Na mnie trafiło. Zrobiłem te badania, przeżyłem koszmar, ale powiedziałem, że póki mogę - będę żył!" - opowiadała w wywiadzie.

Pamiętam, że wtedy na antenie podałam mu rękę i ludzie zamarli po drugiej stronie, bo uważali, że się zakaziłam. Taki był poziom wiedzy. Dla mnie to było bardzo ważne spotkanie, bo wydawało mi się, że mówienie o tym, to jedno, ale normalny gest - podania ręki człowiekowi - to drugie, i że jest to dużo ważniejsze niż tysiąc słów, które wypowiem. Te reakcje potem, czy ja się nie bałam, nie brzydziłam... Pomyślałam wtedy: "Ile jest jeszcze rzeczy do zrobienia, ilu rzeczy ludzie nie wiedzą" - dodała na łamach "Repliki".