Dorota Wellman zabrała SYNA do telewizji. Kiedyś ukrywał, że ma znaną mamę... (ZDJĘCIA)

Mama porozmawiała z synem. Kiedyś prezenter od LGBT dziecka, powiedział , ze widzowie nie oczekują od niego prawdy tylko autentyczności. Dziś już dziennikarstwa nie ma, tylko zajmowanie się sobą, ewentualnie agitka polityczna. Podobnie jest z naukami humanistycznymi, które są o kulturze komentarzy, komentarzy do komentarzy, a nie o dążeniu do prawdy. Ta cała kultura ekspresji własnej osoby jest po to by wychować narcystyczne infantylne pustaki. Widziałem niedawno artykuł w którym doktor habilitowana dawał zwierzenia na poziomie wczesnej nastolatki i to było drukowane pod szyldami szacownych instytucji. Gdyby ona to powiedziała prywatnie byłby to żenujący infantylizm, ale ona wręcz uznała ze to jest działalność naukowa.