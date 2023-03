Dorota Wróblewska komentuje oscarowe kreacje i przygląda się Sandrze Drzymalskiej: "TRUDNY FASON"

Wtff 1 godz. temu zgłoś do moderacji 93 14 Odpowiedz

Nie wiem czy tak kobieta zdaje sobie sprawę, że ubrania hollywoodzkich gwiazd to nie ready to wear tylko heute couture albo specjalnie uszyte pod daną aktorkę czy osobowość ubranie. Polska aktorka nie ma takiego komfortu, może sobie co najwyżej sama kupić kreacje albo wypożyczyć. Zestawianie jej więc z bogatymi twarzami domów mody to kpina.