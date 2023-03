Oscary 2023. Największe gwiazdy Hollywood na czerwonym dywanie: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Lady Gaga (DUŻO ZDJĘĆ)

jdjrkrtj 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

to na pewno Camila Alvez? żona McConaugheya? w ogóle do siebie nie podoban, widziałam jej występ na Oskarach, ale tam również mimo, że pięknie nie przypominała siebie, nawet zastanawiałam się kto to bo nie słyszałam zapowiedzi