Od "martwego łabędzia" Bjork do falbaniastego namiotu Billie Eilish. Oto NAJGORSZE kreacje oscarowe wszech czasów

aguś 42 min. temu zgłoś do moderacji 77 2 Odpowiedz

No sorry, ale sukienka Cher zaprojektowana przez Boba Mackie to jest absolutnie kultowa kreacja, przeszła do historii, on sam jest przecież znanym projektantem robiącym właśnie taką sztukę do noszenia. Tak samo jak odwrotny garnitur Dion, też stylizacja, która przeszła do historii. Sukienka Bjork jest przynajmniej po tylu latach dalej pamiętana i wzbudza emocje. Rozumiem, że są różne gusta, ale nie wszystko co inne jest od razu najgorsze!