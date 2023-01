Oscary 2023. Ogłoszono nominacje. Polski film wyróżniony!

Proszę 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Bartoszek Jędrasik zmagajacy się z SMA potrzebuje naszej pomocy. Niestety mimo zapewnień rządu o refundacji leku chłopczyk nie kwalifikuje się. Jest to kolejne oszustwo rządzących. Ale kto jak nie my jest w stanie pomóc temu dziecku. Do dziś zebrano 2 mln. Potrzeba jeszcze 8 milionow. Błagam nie bądźcie obojętni. Zbiorka jest w internecie.