Dorota Wróblewska krytykuje stylizację Chanel Joanny Kulig za 84 tysiące: "Ten duet niestety nie gra. Nie wiem czyj to pomysł"

W czwartek rozpoczęła się 73. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, na którym nie zabrakło polskich akcentów. Na wydarzeniu pojawiła się bowiem Joanna Kulig, której nowy film otworzył tegoroczne Berlinale. Pierwszego dnia festiwalu aktorka wraz z członkami ekipy komedii "She Came To Me" wzięła udział w konferencji prasowej oraz spotkaniu z fotoreporterami. Kulig na ściance pozowała u boku m.in. Marisy Tomei, gwiazdora "Gry o tron" Petera Dinklage'a oraz Anne Hathaway, z którą miała nawet okazję wymienić uściski.