Dorota Wróblewska OCENIŁA suknię ślubną Katarzyny Niezgody!

Ekspertka modowa oceniła ślubną stylizację Katarzyny Niezgody

Nigdy nie oceniam sukien ślubnych. To jedyna kreacja marzeń każdej kobiety. Suknie ślubne kojarzą nam się z radością, szczęściem i miłością. W przypadku tej kreacji jest dostojność, nonszalancja i szyk. Jest pomysł z głowy, a nie z manekina i to się czuje. Tu nie ma nudy. Jest za to fantazja! Chwilo trwaj i niech się dzieje wszystko co najlepsze - zachwyca się Wróblewska.